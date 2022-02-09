الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “قنا_ نجع حمادي”.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "نجع حمادي_ قنا" ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقلهم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عفاف أحمد شحات 18عاما، نبيهة عبد المنعم مصطفى 50 عاما، أمل يوسف شحات 28 عاما، أحمد شيخون عبادى 46 عاما، منة عادل عبدالمنعم 29 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفي.

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