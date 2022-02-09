«بمر بظروف نفسية سيئة».. أب يقتل نجلته فى الغربية

لفظت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما أنفاسها الأخيرة على يد والدها عقب وصلة ضرب تعرضت لها، وانتهت بضربها بقطعة حديد «عتلة» على رأسه،ا مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا، يفيد بوصول الطفلة «ح» مصابة بالاعتداء على رأسها بقطعة حديد ووفاتها.

وسلم والد المجنى عليها نفسه إلى ديوان قسم ثان طنطا وأكد أنه من اعتدى على نجلته بالضرب بقطعة حديد، وأنه لم يكن يقصد قتلها، وأكد أنه يمر بظروف نفسية سيئة لأنه عاطل عن العمل، وقام بضرب نجلته بسبب كثرة هروبها من المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم، ونقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.