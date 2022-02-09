مدير صندوق تحوط بريطانى: جونسون يجب أن يستقيل

قال جون أرميتاج، المؤسس المشارك لصندوق التحوط إيجرتون كابيتال، أن رئاسة بوريس جونسون للحكومة البريطانية تخطت نقطة اللاعودة وأنه يجب أن يستقيل.. كان أرميتاج قد أعطى الحزب المحافظ الحاكم البريطاني أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (4 ملايين دولار).

وقال أرميتاج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة، اليوم الأربعاء، إنه إذا ما "فقدت السلطة الأخلاقية" و"تظهر إحساسا بأنك لا تبالي حقا، فأعتقد أنك يجب أن تغادر".

وعند سؤاله عما إذا كان جونسون "تخطى نقطة اللاعودة" قال "حسنا بالنسبة لي نعم".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني واجه شهورًا من عناوين الأخبار السلبية بشأن إقامة حفلات في مكتبه بداونينج ستريت خلال الجائحة، وهو الأمر الخاضع لتحقيق شرطي بشأن ما إذا كانت الحفلات خرقت قواعد كوفيد19- التي كانت موجودة آنذاك.

وتبرع أرميتاج بأكثر من 1ر3 مليون جنيه إسترليني للمحافظين منذ 2014، بحسب بيانات مفوضية الانتخابات بينها أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني منذ أصبح جونسون رئيسا للوزراء.

وتبرع أيضا بمبالغ أقل لحزب العمال المعارض بينها 12 ألفا و500 جنيه إسترليني ف مارس الماضي، ولحملة "البقاء" المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 2016.

وعلي صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية إرسال مقاتلات "تايفون" وسفن حربية إلى جنوب شرقي أوروبا "لحماية" الحلفاء في الناتو.

وأضاف جونسون في مقال له في صحيفة "تايمز"، أن بريطانيا تستعد كذلك لتعزيز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات التي تم نشرها في إستونيا، وزيادة مساهمتها في المناورات المشتركة للوحدات من قوات الناتو، التي تقودها بريطانيا، والتي تضم عسكريين من 10 دول في شمال أوروبا.

وأشار إلى أن ذك مرتبط بما وصفه بـ"الخطط الروسية" لشن هجوم على أوكرانيا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن ثقته بأن الدبلوماسية يمكنها أن "تساعد في تجنب هذه الأزمة"، داعيا روسيا "لوقف التصعيد".

وأضاف أن مباعث القلق الروسية يمكن إزالتها "من خلال الحوار الصريح والمفتوح"، مشيرا إلى أن وزيري الدفاع بين والاس والخارجية ليز تروس سيتوجهان إلى موسكو قريبا.