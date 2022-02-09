الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مصادر: «أبو شقة» يخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد في 11 مارس

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

كشفت مصادر داخل حزب الوفد، أن دعوة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، الهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم الجمعة 11 مارس لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسي والمالي للحزب، جاءت متوافقة مع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل داخل" بيت الأمة".

وأكدت المصادر أن عدد من قيادات الحزب طالبت "أبو شقة" لخوض المعركة الانتخابية على رئاسة الحزب حفاظًا على المكتسبات التي حققها الحزب في السنوات الماضية.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، يستعد لخوض انتخابات رئاسة الحزب إلا أنه لن يصرح رسميًا بقراره الآن.

ويحظى "أبو شقة" بدعم كبير من الوفديين وقيادات الحزب كما أن استطاع أن يمر بالحزب من فترات خلاف كبيرة إلي بر الأمان حسب المصدر.

أبو شقة: انتحابات رئاسة الوفد ستسير في شفافية مطلقة

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن العملية الانتخابية لرئاسة حزب الوفد سوف تسير في شفافية مطلقة ونزاهة.

وأوضح رئيس الوفد اليوم الأربعاء،  أنه تأكيدا لديمقراطية الحزب التي التزم بها والتي تؤمن بالرأي والرأي الآخر فإن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في الترشح لرئاسة الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الإشراف على العملية الانتخابية قد أسند منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة إلى لجنة مستقلة، برئاسة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه من أي قرارات أو إجراءات دون تدخل من أحل إمعانا وتأكيدا للشفافية وتوثيقا لنزاهة الانتخابات.

وشدد رئيس الوفد على أنه لا صحة لما يردده البعض من إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، وأن ما أشيع بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة الحزب الانتخابات دعوة

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وائل لطفي

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