الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس يؤكد على المسار المزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على اعتزامه الاستمرار في انتهاج مسار مزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني.


وخلال لقاء مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء إن الموقف السياسي الأمني صعب للغاية.


وشدد شولتس على ضرورة العمل المشترك واتباع الطريق الذي اتفق عليه الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.


وتابع شولتس أنه يجب الحفاظ على الحوار المقرون ببذل جهود من أجل التوصل إلى حل سياسي، ورأى أن على الحلفاء من جانب آخر أن يستعدوا بشكل مكثف للتحرك في حال حدوث عدوان روسي على أوكرانيا.


يذكر أن الحكومة الألمانية كانت هددت القيادة الروسية بالتعرض لعواقب اقتصادية وخيمة في حال قامت القوات الروسية بغزو الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى خوض "حوار ملزم ومهم" مع روسيا لحل التوتر حول أوكرانيا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس البولندي، أندجي دودا، في برلين: "علينا استغلال كل الوسائل للانخراط في حوار ملزم ومهم مع روسيا ضمن أطر مختلفة".

وأضاف ماكرون: "تم التأكيد على الالتزام باستئناف هذا الحوار وتطبيق تعهدات كل الأطراف بشكل علني من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن خوض هذا الحوار "يمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ووصل ماكرون إلى برلين اليوم  قادما من كييف حيث التقى زيلينسكي وذلك بعد أن أجرى محادثات مع بوتين في موسكو أمس الاثنين، في جولة يجريها في إطار الجهود الفرنسية لتسوية التوتر حول أوكرانيا في ظل الادعاءات الغربية بشأن استعداداتها العسكرية لشن عملية غزو محتمل لأوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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