المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد دورته الوزارية الـ 109.. غدًا

برئاسة مصر..

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعه الوزاري في دورته العادية (109) غد الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم.

وذكرت الجامعة العربية، في بيانٍ اليوم، أن الدورة الوزارية (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستناقش عددًا من الموضوعات الهامة، يأتي في مقدمتها: الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة (31) بالجزائر، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي انعقدت في لبنان في يناير عام 2019، والتحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في موريتانيا عام 2023، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي انعقدت على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، على مدى أربعة أيام، وتم خلالها تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من ليبيا إلى مصر وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبما هو معمول به في النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.