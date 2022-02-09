في اليوم الوطني للبيتزا.. كيف تصنع أفضل بيتزا مارجريتا إيطالي؟

المارجريتا هي طبق كلاسيكي غالبًا ما يتم تجاهله من خلال الخيارات ذات الإضافات الفاخرة، ولكنها جوهر العديد من الطرق للطهي الإيطالي الجيد، لا يمكنك الوصول إلى إيطاليا اليوم على الأرجح للحصول على أفضل أنواع المخبوزات وأكثرها أصالة، ولكن يمكنك الحصول على وصفة جيدة في وصفة من أفضل أطباق لندن.

ـ طريقة عمل بيتزا مارجريتا

المكونات:

2 صلصة طماطم مقشرة (180 جم تقريبًا)

255 جرام موزاريلا دي

250 جرام من عجينة البيتزا

رشة زيت زيتون

40 جرام بارماجيانو مبشور

4-6 أوراق ريحان

ملح

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 10 دقائق

الطريقة

يُسخن الفرن مسبقًا إلى 250 درجة مئوية.

غطي صينية الخبز بورق الخبز

سحق الطماطم مع قليل من الملح لعمل الصلصة.

قطع الموزاريلا إلى نصف شرائح بسمك 1 سم / 12 بوصة.

على سطح عمل مطحون بالدقيق، افردي عجينة البيتزا في دائرة قطرها حوالي 30 سم وسمكها حوالي 2 سم

ضع قاعدة البيتزا (القشرة) على ورق الخبز، تُدهن بصلصة الطماطم وتُضاف القليل من زيت الزيتون.

اخبزيها لمدة 5 دقائق.

نضيف الموزاريلا والبيكورينو.

اخبزيها لمدة 5 دقائق أخرى.

نخرجه من الفرن، أضيفي أوراق الريحان.

عجينة البيتزا

مكونات

5 جم خميرة طازجة أو 1 ملعقة صغيرة خميرة مجففة

250 جم طحين ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملاعق صغيرة ملح ناعم

وقت التحضير: 25 دقيقة

طريقة

قم بإذابة الخميرة في 160 مل من الماء الفاتر.

ينخل الدقيق ويضاف نصفه إلى الماء.

يُعمل باليد لمدة 10 دقائق، دون ترك أي كتل، يُخلط السائل برفق مع الدقيق ويعجن العجين الناتج جيدًا.

اخلطي الدقيق المتبقي وزيت الزيتون والملح.

استمري في العجن باليد لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة للغاية وتخرج من سطح العمل بسهولة شديدة.

ضعيها في وعاء وغطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها تنتفخ لمدة ساعتين في غرفة دافئة

تُقسم العجينة إلى 4 وتُوضع كرات العجين على صينية الخبز.

تُغطّى بقطعة قماش أو بغطاء دون لمس العجينة وتترك لترتفع في غرفة دافئة لمدة 6 ساعات.

يمكن تخزين عجينة البيتزا في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.