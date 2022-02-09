الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات بالأسواق.. ومواطنون: «زادت الضعف»

أسواق
أسواق

شكى عدد من المواطنين من إرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه داخل الأسواق بشكل مفاجئ خاصة اسعار الطماطم والخيار، واستغاث المواطنون بالمسئولين والجهات المعنية لعودة الأسعار لطبيعتها وانخفاضها مرة أخرى، خاصة وأن هناك بعض أنواع الخضراوات زادت أسعارها للضعف عن ثمنها الأصلي.

وتقول إحدى المواطنات إن هناك ارتفاع حاد في أسعار الخضراوات والفواكه منذ قرابة أسبوع خاصة اسعار الطماطم والتي ارتفعت بشكل مفاجئ من ٣ جنيها للكيلو الواحد لـ٨ جنيهات للكيلو، وهو ما أثار انزعاج العديد من المواطنين خاصة وأنها سلعة أساسية يعتمد عليها كافة الأهالي.

تابعت إن الطماطم والخيار أكثر السلع التي شهدت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بأسعارهم خلال الفترات الماضية بزيادة الضعف عن أسعارها الطبيعية، مطالبة المسئولين والجهات المعنية وتجار السوق بضبط الأسعار مرة أخرى.

فيما أوضحت دعاء محمد، ربة منزل، أن الأسعار ارتفعت بنسبة متفاوتة بمختلف أنواع الخضراوات، فالطماطم كانت ما بين ٣.٥ و ٥ جنيهات وصلت لـ٨ جنيهات للكيلو، بينما البطاطس كانت بـ٤ جنيهات وصلت لـ٧ جنيهات، وغيرها من السلع التي شهدت ارتفاع وهناك بعض الخضروات الأخرى تراجعت اسعارها بشكل بسيط.

أضافت عبير وفيق إحدى المواطنات أن أرتفاع الأسعار طالت بعض السلع من ضمنها الطماطم، البطاطس، الخيار، الباذنجان، الفلفل، وغيرها من السلع التي زاد سعرها عن سعرها الطبيعي ما بين ٣و ٤ جنيهات.

وعن أسباب زيادة الأسعار أوضح أحد التجار أن تغير وتقلبات الحالة الجوية والطقس المتقلب سبب في إرتفاع أسعار بعض أنواع الخضروات والفواكه، والتي تلف بعضها بسبب الامطار وتغير الطقس، لافتا إلى أن الأسعار ترتفع تلقائيا في أسواق الجملة وذلك ينعاد بالارتفاع على أسواق التجزئه، وفي حال استقرار الأحوال الجوية سوف يعاود اسعار الخضراوات في الاستقرار والانخفاض مرة أخرى.

لخضراوات والفواكه الاسواق المواطنين أسعار الطماطم ارتفاع اسعار

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