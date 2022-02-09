الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى و الفريق أول كينيث ماكينزى

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجال العسكرى بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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الفريق أول محمد زكى و الفريق أول كينيث ماكينزى

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية فى المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

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الفريق أول محمد زكى و الفريق أول كينيث ماكينزى

حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكرى، وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.

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