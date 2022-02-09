لبنى ونس: سعيدة بحدودتة «بينا اتفاق» وشادي عبدالسلام مخرج موهوب

قالت الفنانة لبنى ونس، إن حكاية "بينا اتفاق"، تضم عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالمجتمع المصري وكل بيت، لافتًة إلى أنها تحدثت أيضًا عن فكرة عدم تعليم الفتيات، والتشجيع على فكرة فصول محو الأمية.

وتابعت ونس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مفكرتش خالص إني أرفض أو أقبل، انا مترددتش لحظة إني أوافق، ومن غير ما ابص على الورق، خاصًة إن طاقم العمل اختياراتهم جميعًا في الصميم"، لافتًة إلى أن المخرج الشاب شادي عبد السلام موهوب ومتميز في مجاله، وفاهم كويس قوي بيعمل إيه، بجد رحلة عمل عظيمة، والفنانة فرح الزاهد حتة سكرة موهوبة وجميلة وليها مستقبل باهر في التمثيل بتحس بالشخصيات جدًا وعارفة بتعمل إيه، ماشية على خطى ثابت".

مسلسل زي القمر

انتهى الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" بعد عرض الحلقة الأخيرة من حدوتة "بينا اتفاق" يوم الأربعاء الماضي على قناة cbc، والتي يشارك في بطولتها آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوي، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ وإخراج شادى عبدالسلام.

وبانتهاء عرض حدوتة "بينا اتفاق" يسدل الستار على الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، بعد عرض 12 حدوتة كل واحدة في 5 حلقات على مدار الأسابيع الماضية، وحققت هذه الحواديت ردود أفعال إيجابية ونجاحاً كبيراً، بطرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة، منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبني وغيرها.

آخر أعمالها

يذكر أنه من المقرر لها عرض مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وهي من بطولة النجمة ياسمين رئيس والنجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، وبيومي فؤاد ولبنى ونس وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.