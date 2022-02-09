الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لبنى ونس: سعيدة بحدودتة «بينا اتفاق» وشادي عبدالسلام مخرج موهوب

الفنانة لبنى ونس
الفنانة لبنى ونس

قالت الفنانة لبنى ونس، إن حكاية "بينا اتفاق"، تضم عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالمجتمع المصري وكل بيت، لافتًة إلى أنها تحدثت أيضًا عن فكرة عدم تعليم الفتيات، والتشجيع على فكرة فصول محو الأمية.

وتابعت ونس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مفكرتش خالص إني أرفض أو أقبل، انا مترددتش لحظة إني أوافق، ومن غير ما ابص على الورق، خاصًة إن طاقم العمل اختياراتهم جميعًا في الصميم"، لافتًة إلى أن المخرج الشاب شادي عبد السلام موهوب ومتميز في مجاله، وفاهم كويس قوي بيعمل إيه، بجد رحلة عمل عظيمة، والفنانة فرح الزاهد حتة سكرة موهوبة وجميلة وليها مستقبل باهر في التمثيل بتحس بالشخصيات جدًا وعارفة بتعمل إيه، ماشية على خطى ثابت".

مسلسل زي القمر 

انتهى الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" بعد عرض الحلقة الأخيرة من حدوتة "بينا اتفاق" يوم الأربعاء الماضي على قناة cbc، والتي يشارك في بطولتها آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوي، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ وإخراج شادى عبدالسلام.

وبانتهاء عرض حدوتة "بينا اتفاق" يسدل الستار على الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، بعد عرض 12 حدوتة كل واحدة في 5 حلقات على مدار الأسابيع الماضية، وحققت هذه الحواديت ردود أفعال إيجابية ونجاحاً كبيراً، بطرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة، منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبني وغيرها.

آخر أعمالها

يذكر أنه من المقرر لها عرض مسرحية  أحفاد ريّا وسكينة، وهي من بطولة النجمة ياسمين رئيس والنجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، وبيومي فؤاد ولبنى ونس وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

الفنانة لبني ونس لبنى ونس مسلسل زي القمر مسرحية أحفاد ري ا وسكينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المورد المصرى المسكوت عنه!

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

جلال حمام

وتظل القاهرة.. حليفًا استراتيجيًا لواشنطن

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس