الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يرفض وصف مسئول بالاتحاد الأوروبي لروسيا والصين بالنظامين الاستبداديين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

رفضت الرئاسة الروسية (الكرملين) تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن وصف روسيا والصين بالأنظمة الاستبدادية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في إجراء مثل هذه التقييمات.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف- للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن نختلف تمامًا مع هذا التقييم، ولا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه الحق في إعطاء مثل هذه التقييمات لكل من روسيا أو الصين".

وأضاف بيسكوف: "نحن دول كبيرة ذات سيادة ولدينا نظامنا السياسي الخاص، ونحن نحترم الأنظمة السياسية في الدول الأخرى ولا نتدخل في الشئون الداخلية"، متابعًا : "نعتبر أن بلدينا مؤهلان للاعتماد على نفسيهما، ومثل هذه التصريحات لا تنسجم مع هذا المنطق".

يُذكر أن تصريحات بوريل، جاءت تعليقًا على البيان المشترك للصين وروسيا، في أعقاب زيارة الرئيس الروسي لبكين مؤخرًا، والتي قال فيها: "قد يصبح هذا البيان أساسًا لتحالف قوي بين نظامين استبداديين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس