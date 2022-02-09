الكرملين يرفض وصف مسئول بالاتحاد الأوروبي لروسيا والصين بالنظامين الاستبداديين

رفضت الرئاسة الروسية (الكرملين) تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن وصف روسيا والصين بالأنظمة الاستبدادية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في إجراء مثل هذه التقييمات.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف- للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن نختلف تمامًا مع هذا التقييم، ولا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه الحق في إعطاء مثل هذه التقييمات لكل من روسيا أو الصين".

وأضاف بيسكوف: "نحن دول كبيرة ذات سيادة ولدينا نظامنا السياسي الخاص، ونحن نحترم الأنظمة السياسية في الدول الأخرى ولا نتدخل في الشئون الداخلية"، متابعًا : "نعتبر أن بلدينا مؤهلان للاعتماد على نفسيهما، ومثل هذه التصريحات لا تنسجم مع هذا المنطق".

يُذكر أن تصريحات بوريل، جاءت تعليقًا على البيان المشترك للصين وروسيا، في أعقاب زيارة الرئيس الروسي لبكين مؤخرًا، والتي قال فيها: "قد يصبح هذا البيان أساسًا لتحالف قوي بين نظامين استبداديين".