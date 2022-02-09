الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدرس إنهاء الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا» أواخر فبراير

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وقال جونسون - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" -:"اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".
وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".
وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل في 24 مارس المقبل.

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