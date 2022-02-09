وزير الدفاع الكويتي: للوطن حقوق على أبنائه تتمثل بعطائهم لتحقيق نهضته

أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، إن للوطن حقوقا على أبنائه من حماة الوطن تتمثل بعطائهم المخلص وتضحياتهم الكبيرة وبذلهم المستمر وسعيهم الحثيث للعمل والمشاركة في بنائه وتحقيق نهضته وازدهاره واستكمال مسيرة من سبق من أجياله من منتسبي الجيش الكويتي الأوفياء.

وقال وزير الدفاع الكويتي - خلال كلمته اليوم الأربعاء، في حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة (48) والدورة التأهيلية الضباط الأولى ودورة الضباط الأطباء الأولى بكلية علي الصباح العسكرية - للخريجين "حافظوا على قسمكم وضعوا مصلحة الوطن والتضحية من أجله نصب أعينكم من خلال تسلحكم بالعلم والتدريب والانضباط".

وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة ستمر بنا ذكرى العيد الوطني الـ61 والذكرى الـ31 ليوم التحرير والتي نستذكر فيها بكل مشاعر الفخر والاعتزاز التضحيات الجليلة والبطولات الكبيرة التي قدمها منتسبو الجيش الكويتي في صد العدوان الغاشم على بلدنا في عام 1990، والمشاركة الفعالة والمتميزة في حرب تحريره عام 1991".