الجزائر: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات عسكرية على مدار أسبوع

أعلنت الجزائر، القبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و175 مهاجرًا غير شرعي في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت، خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري، من ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات بحث وتمشيط في عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 28 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 7 أطنان، ونحو 26 ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 5 أطنان من خليط الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.

في سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من إنقاذ 61 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 175 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.