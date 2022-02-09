الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يؤكد أهمية برنامج الأغذية العالمي لتخفيف الأزمة في البلاد

اليمن
اليمن

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، أهمية عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، واستمرار حربها العبثية خدمة للأجندات الخارجية.
وشدد وزير الخارجية- خلال لقائه اليوم مع الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان، وفقًا لقناة "اليمن" الفضائية- على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وزيادة عدد المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش لدى البرنامج، لضبط آلية توزيع المساعدات والتأكد من صلاحيتها، وبما يساعد في إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها بدقة وشفافية.
وأشار إلى على ضرورة تكاتف الجهود لحشد الموارد اللازمة، من أجل تغطية العجز في تمويل خطة البرنامج الاستراتيجية 2019-2022، لضمان عدم تخفيض المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج.
واستعرض بن مبارك- خلال اللقاء- المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في حربها الدموية على الشعب اليمني، ونهبها لمقدرات الدولة، دون اكتراث بما سببته من أزمة إنسانية، لافتًا إلى ضرورة التصدي بحزم، للضغوط والابتزازات التي تمارسها ميليشيا الحوثي للتأثير على عمل برنامج الأغذية العالمي ومشاريعه، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبما يكفل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون تدخلات الميليشيات الحوثية.
من جانبه، أشاد الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي بالدعم والتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية للبرنامج، مؤكدًا أنه سيقوم ببذل كل الجهود لما فيه خدمة الشعب اليمني، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها، والعمل على تقديم المساعدات لمستحقيها في مختلف المناطق اليمنية.

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