«منيو عيد الميلاد».. أفكار طعام يمكن تقديمها في هذا اليوم المميز

في كل عام يوجد لدى كل عائلة أكثر من عيد ميلاد، ويحاول الكثيرين تقديم أشياء متنوعة في هذا اليوم المميز، كي لا يتحول اليوم إلى روتين ممل خاصة بعد تكرار هذه التجارب في أعياد ميلاد سابقة.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح من أجل الحصول على تجربة عيد ميلاد مميزة وذلك بحسب ما ورد في موقع "insanelygoodrecipes".

الزينة:

لا تحاول أن يكون اليوم عاديًا، لا تجلب تورتة وتطفأ الشمعة وفقط، وإنما احرص على تعليق الزينة، خاصة إن كان هذا هو عيد ميلاد لطفل، وإن كان غير ذلك، يمكن أن تكون الزينة مناسبة للعمر أو الحالة التي يعيشها الإنسان الآن، خاصة وأن عدد كبير من المحال التجارية أصبحت تعمل في مجال زينة عيد الميلاد وتقدم عدد من الأفكار المتنوعة.

ادعوا المقربين إلى هذا الحفل المميز:

تعتبر حفلات عيد الميلاد، من الحفلات التي تحتاج إلى عدد كبير من البشر، على عكس حفلات الزواج الخاصة، لذلك احرص على دعوة عدد كبير من الأصدقاء، الذين يحبهم الشخص صاحب العيد ميلاد، فإن هذا سوف يطفي نوعًا من السعادة على قلبه.

التقاط صور:

عيد الميلاد شهادة على أن هذا الإنسان قد عاش سنة جديدة من العمر في انتظار استقبال أخرى، لذلك احرص على أن تترك له ذكرى مميزة وجميلة، من خلال التقاط الصور التي يراها كلما تقدم في العمر.

تورتة مميزة:

لا تحرص على اقتناء تورت تقليدية، أجعلها تعبر عن الأشياء التي يحبها صاحب العيد ميلاد، فإن هذا سوف يجعله يشعر بسعادة أكبر وتمنح يوم الميلاد الخاص به ذكرى مميزة، وذلك على عكس التورت العامة التي لا تعبر عن شيء، فإنها يمكن أن تقوموا بشراءها في المناسبات العادية وليس في هذه المناسبة المميزة.