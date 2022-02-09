الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميرهان حسين تتألق بعد تعافيها من "كورونا".. وتستأنف تصوير "نقل عام"

جريدة الدستور

نشرت النجمة ميرهان حسين مجموعة من الصور المميزة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وذلك عقب تعافيها من فيروس كورونا، حيث حرصت على أن تطمئن متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين فى الصور بإطلالة جذابة وعصرية، حيث اعتمدت على استايل "كاجوال" عصري، وارتدت بنطال جينز ناحية الركبتين، ونسقت عليه بلوفر صوف قصير، وفوقه كاجيت كحلي مبطن بالفرو الأبيض، وانتعلت حذاء مسطح باللون الأزرق الفاتح؛ ليتماشى مع لون البنطال، كما تزينت بسكارف حول عنقها باللون النبيتي، وحلق صغير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء تنسدل على كتفها وظهرها بشكل كيرلي مرتب ولامع، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اعتمدت الألوان البسيطة والهادئة، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرة، لتظهر برموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ لتظهر بملامح بريئة غير مبالغ فيها.

من جهة أخرى تستأنف النجمة ميرهان حسين، تصوير مشاهدها فى مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة وسوسن بدر، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة ON E الفضائية، ومسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، ويشارك فى البطولة سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ريم البارودى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس