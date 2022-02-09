ميرهان حسين تتألق بعد تعافيها من "كورونا".. وتستأنف تصوير "نقل عام"

نشرت النجمة ميرهان حسين مجموعة من الصور المميزة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وذلك عقب تعافيها من فيروس كورونا، حيث حرصت على أن تطمئن متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين فى الصور بإطلالة جذابة وعصرية، حيث اعتمدت على استايل "كاجوال" عصري، وارتدت بنطال جينز ناحية الركبتين، ونسقت عليه بلوفر صوف قصير، وفوقه كاجيت كحلي مبطن بالفرو الأبيض، وانتعلت حذاء مسطح باللون الأزرق الفاتح؛ ليتماشى مع لون البنطال، كما تزينت بسكارف حول عنقها باللون النبيتي، وحلق صغير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء تنسدل على كتفها وظهرها بشكل كيرلي مرتب ولامع، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اعتمدت الألوان البسيطة والهادئة، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرة، لتظهر برموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ لتظهر بملامح بريئة غير مبالغ فيها.

من جهة أخرى تستأنف النجمة ميرهان حسين، تصوير مشاهدها فى مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة وسوسن بدر، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة ON E الفضائية، ومسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، ويشارك فى البطولة سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ريم البارودى، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.