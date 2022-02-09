الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس للوقوف على الخدمات المقدمة

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحي لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أي معوقات.

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وحرص محافظ الجيزة على تفقد مركز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى أبو النمرس للاطمئنان على مدى إقبال المواطنين لتلقي التطعيم حرصا على سلامتهم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح للتأكد من عدم وجود معوقات قد تواجه المواطنين خلال التسجيل لتحقيق أقصى استفادة لهم.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أقسام الاستقبال والطواري وحجرة الحالات الحرجة والبي سي ار، بالاضافة الى قسم الحضانات والذي تم إنشاؤه حديثآ وتدعيمه بعدد ٦ حضانات، وكذا الموقف الإنشائي لدور الرعاية.

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كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم.

موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتحويل إحدى الحالات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى معهد الصم والبكم لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

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رافق المحافظ خلال جولته السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

كان تفقد محافظ الجيزة، صباح اليوم، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والاهرام لإنشاء الممشى الجديد.

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وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام واطلع خلالها على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

وتأتي جولات اليوم ضمن أجندة عمل محافظة الجيزة التطويرية.

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