لتحويلها لقرى منتجة.. توزيع 52 ألف و320 طائر بمشروع تربية البط بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات في شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية والتي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى الجهود التي تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر والمساهمة في إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها، لافتاً أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور في الأسواق.

هذا وقد قامت إدارة بناء وتنمية القرية بتوزيع 900 طائر على 45 مستفيد بقريه كفر بولين بمركز كوم حمادة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 52 ألف و320 طائر على إجمالي 2616 مستفيد باعتمادات تبلغ 3 مليون و776 ألف جنيه.

كما أكد محافظ البحيرة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية، ويتم اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.