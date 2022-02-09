الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يُجدد تضامنه مع شعب بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

جدد الاتحاد الأوروبي، تضامنه مع شعب بيلاروسيا، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط لجميع السجناء السياسيين في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة مرور 18 شهرًا على الانتخابات التي جرت في بيلاروسيا يوم 9 أغسطس 2020، واعتبرها الاتحاد الأوروبي مزورة.
وذكر البيان أنه بعد مرور عام ونصف العام على هذه الانتخابات، يواصل نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد جميع شرائح المجتمع البيلاروسي، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة، وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في محاكمات سياسية أجريت خلف أبواب مغلقة.
وجدد الاتحاد الأوروبي المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدا أنه يقف إلى جانب شعب بيلاروسيا في سعيه إلى مستقبل آمن وسيد وديمقراطي ومزدهر.

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