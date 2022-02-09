بريطانيا: زيارة وزيرة الخارجية لموسكو تستهدف خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن زيارة الوزيرة "ليز تراس"، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية (موسكو)؛ تهدف لحث الرئاسة الروسية (الكرملين) على خفض التصعيد وعدم الاعتداء على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ على موقعها الإلكتروني - أن "ليز تراس" ستصل موسكو اليوم في زيارة تستمر يومين لبحث الأزمة الأوكرانية، وحث موسكو على خفض التصعيد، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية بريطانيا منذ أكثر من 4 سنوات، ومن المقرر أن تلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.