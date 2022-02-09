تونس: تطعيم 3926 شخصًا ضد «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم تطعيم 3 آلاف و926 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأضافت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، بلغ 6 ملايين و278 ألفا و773 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و626 ألفا و743 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومليون و652 ألفا و30 شخصا بجرعة واحدة.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و829 ألفا و466 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.