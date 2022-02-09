الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 نصائح لتجربة عيد حب سعيد للشركاء الجُدد

عيد الحب
عيد الحب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب والذي من المقرر أن يقام في الرابع عشر من فبراير الجاري، وهناك الكثير من العلاقات التي بدأت تأخذ طابع الحب خلال هذه السنة، وعيد الحب هذا هو عيدهم الأول.

هناك عدد من النصائح التي يجب أن نضعها في عين الاعتبار، إذا كان هذا هو أول عيد حب بينكما، وذلك بحسب ما ورد في موقع "bustle".

لا تسرف في شراء الهدايا:

تعتبر هذه هي النصيحة الأولى والأهم ما دامت هذه هي مواعدتكم الأولى في عيد الحب، فربما لن تكتمل هذه القصة، كما أن الطرف الآخر قد لا تكون لديه القدرة على شراء هدايا مماثلة ومن ثم تضعه في موقف محرج.

احتفل في مكان عام:

اختر مكان ينال على إعجاب كل منكم، ثم اذهب إلى قضاء وقت لطيف هناك، وحاولا أن تستمتعا بهذه التجربة التي يمكن أن تظل عالقة في أذهانكم طوال عمر هذه العلاقة، التي يمكن أن تتحول إلى زواج وأطفال صغار.

اخفض سقف توقعاتك:

لا تتوقع من الشريك تقديم أشياء كبيرة لا تتفاجئ بالواقع، وهذه النصيحة تسير على كلا الطرفين، وإنما اجعل توقعاتك منخفضة حتى عندما يحدث ما توقعت أو العكس بأن أصبح الواقع كبير، لا تكدر صفو الخروج في هذه الليلة الجميلة.

لا تقارن تجربتك بآخرين:

يمكن أن يكون في المحيط الخاص بكم بعض الأصدقاء الذين يمارسون تجربة عيد الحب لأول مرة أيضًا، ربما تكون هذه التجربة أفضل، فلا تضع كل تركيزك على تجارب الآخرين حتى تستمتع بتجربتك الخاصة.

ناقش الشريك:

بمكن أن تتناقش مع الشريك حول توقعاته في هذه الليلة وما الذي يريده، هذا أفضل بكثير خاصة في المرة الأولى لكي تتعرف على الأمور التي يفضلها وتفعلها، والأمر التي لا يفضلها وتبتعد عنها.

لا تقارن الشركاء الجدد الحب عيد نصائح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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