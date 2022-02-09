الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُحذّر من احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة «ثاد» الصاروخية

ريابكوف
ريابكوف

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من فرص الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة القائمة.
وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء "إذا مضى بعض أصحاب العقول الساخنة في اتجاه تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، فإن هذا سيقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة، التي نشأت بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة شاسعة بطول خط التماس مع روسيا".
وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ الدفاع الجوي الحديثة من نوع "ثاد".

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