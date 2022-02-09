الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبى يزور أوكرانيا لبحث سبل حل الأزمة

زبيغنيو راو
زبيغنيو راو

يبدأ الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو ، غدا الخميس ، زيارة إلى أوكرانيا لعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى، لبحث سبل حل الأزمة.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير راو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا ونائب رئيس الوزراء ووزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا إيرينا فيريشوك، لافتا إلى أن المحادثات ستركز على التطورات الحالية في أوكرانيا وخطوات المساهمة في خفض التصعيد وحل الأزمة في البلاد وحولها ودعم التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الوزير راو سيزور بعد غد الجمعة شرق أوكرانيا لمراقبة الوضع الأمني والإنساني في المناطق المتضررة من النزاع.

على جانب آخر ، قال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ، إن الحكومة قررت منح 2.5 مليون يورو إلى المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا والتي تعمل على تخفيف أزمة الوضع الإنساني في البلاد.

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