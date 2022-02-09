اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تجتمع فى مدينة سرت الليبية

بدأت أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة "5+5" بحضور كل أعضائها ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائم في مدينة سرت الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة يشمل بحث سبل استدامة حفظ الأمن والسلام في ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج "المرتزقة" والقوات الداعمة لها بشكل نهائي، فضلا عن مناقشة ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم في التقارب العسكري الليبي، والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن؛ لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار.