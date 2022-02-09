الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لخراط قتل زوجته وشقيقها في كفر الشيخ

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لخراط؛ لاتهامه بقتل زوجته وشقيقها داخل مدرسة.

وتبين من أوراق القضية أنه في يوم 12 يوليو الماضي، وأثناء تواجد العقيد فتحي إبراهيم رزق، مفتش مباحث مركز شرطة الرياض، آنذاك بمكتبه فوجئ بالمتهم "أحمد.ص.ع.ي"، في نهاية العقد الثالث من عمره، يعمل خراطا، ويقيم بعزبة بكر التابعة لقرية الرصيف بمركز الرياض، ومعه سلاح أبيض "سكين"، عقب ارتكابه لجريمته مقرًا له بقتله زوجته، وشقيقها بالسلاح الأبيض الذي برفقته، وذلك بسبب خلافات زوجية مع زوجته جعلتها على أثرها إلى ترك منزل الزوجية.

واعترف المتهم أنه توجه إلى مدرسة بكر الإبتدائية محل عمل شقيق زوجته ويدعى "إيهاب.ك.م.ب"، وطعنه بالسلاح الأبيض قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد، كما قام في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها زوجته، وتدعى "بسمة.ك.م.ب"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت له محكمة جنايات كفر الشيخ، تهمة القتل العمد التى اقترنت تلك الجناية أو الواقعة بأخرى عبارة عن إحرازه سلاح أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.

محكمة جنايات كفر الشيخ مدرسة خراط الإعدام شنق ا أوراق القضية خلافات زوجية

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