أمين منطقة التجارة الحرة الإفريقية: نشكر «أفريكسم بنك» لدعمه صندوق التسويات

أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وامكيلي ميني، أن توقيع اتفاقية إدارة صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الإفريقية بين الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وبنك التصدير ولاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك) اليوم الأربعاء بالقاهرة من أجل الشراكة وإدارة التمويل الخاص بمنظمة التجارة الحرة الأفريقية يأتي لمصلحة تقدم دول القارة الافريقية، وتوثيق الروابط بين الدول الأفريقية، فيما يعد لحظة تاريخية.. موجها الشكر لـ (أفريسكم بنك) لدعمه للصندوق بقيمة مليار دولار.

وقال ميني إن جميع رؤساء الدول والحكومات تلقوا تقارير من رئيس منطقة التجارة الحرة الإفريقية شددت على ضرورة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وأن تصبح واقع، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يمثل إحدى أدوات تمويل الكثير من الدول التي ستخسر بعضا من مواردها جراء تقليص التعريفات الجمركية، ومن ثم يمثل افريكسم بنك ركيزة هامة بتقديمه مليار دولار من التمويل الميسر بالصندوق لضمان تنفيذ الاتفاقية بالطريقة المتفق عليها.

وتوجه بالشكر إلى بيثيلم اريجا المديرة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية، لموافقتها على هذا الاتفاق وضمان التأكد من تطبيقه لمصلحة القارة، وتقدم الدول الأفريقية وتأكيد الروابط بينها، مشددا على أنها هي الأداة الأساسية لضمان أن تصبح اتفاقية الحرة الافريقية واقعا بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الآن.

وأضاف ميني أنه في الخامس من يناير الماضي أطلقت آلية نظام الدفع والتسوية لعموم افريقيا PAPSS، والتي ستتمكن بموجبها القارة خلال أقصر وقت ممكن من تحقيق نجاح باهر بإتاحة تمويل التجارة للعديد من الأفارقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتجاوز العوائق التي وقفت منذ أعوام كثيرة عائقا مثل تحويل العملات، وعدم فعالية التجارة بعملة ثالثة وغياب التنافسية جراء ذلك.

وتابع: "لا يمكن اللجوء دائما إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عوضا عن مؤسسات من القارة السمراء، ويمكننا أن نبرم شراكات معها لتمتد التجارة عبر الحدود وتصبح واقعا، لا يمكن أن تكبل أيدينا ونطلب من المؤسسات الأخرى أن تمول تجارتنا في قارتنا".

وأكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية أن بنوك "الاستيراد والتصدير الإفريقي (افريكسم) وبنك التنمية والتجارة الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي يجدر بها أن تمول التجارة والقطاع الخاص والبنية التحتية للقارة التي تعمل بها، كما يضطلع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بمهمة رئيسية هي تمويل التجارة في قارتنا.