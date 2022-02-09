الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ضمن «حياة كريمة».. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بالقاهرة

فاعليات المؤتمر
فاعليات المؤتمر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمحافظة القاهرة، بمشاركة ٣٥٠ طليع وطليعة من مراكز الشباب بالمحافظة، وتقام فعالياته بمركز شباب الجزيرة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة، الدولة للإعلام، التخطيط، والشئون المعنوية، والدفاع الشعبي والعديد من الجهات المجتمعية المتخصصة في محاور المؤتمر.

حاضر في المؤتمر لواء دكتور حسام الدين أنور مستشار ورئيس قسم الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة.

 

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر الوطني للنشء يستهدف تنمية وعي ومدارك النشء وتنمية مهاراتهم وهو ما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز على صقل مهارات النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب والنشء والعمل علي تأهيليهم وتثقيفهم لخلق جيل قادر علي قيادة الوطن.

ولفت "صبحي" إلي أن المؤتمر يهدف لخلق حالة من الحراك علي مستوي الأنشطة، والمناقشات الحوارية مع النشء علي مستوي جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لفعاليات المؤتمر، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج المؤتمر وفق الجدول الزمني في جميع المحافظات، والحرص على مشاركة واستفادة أكبر عدد من أبناء مصر من المؤتمر.

 

ويهدف المؤتمر إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري"من النشء المصري بالمحافظات المختلفة من ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتكون هذه المجموعات هي أساس عمل المؤتمر، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النش (تثقيف الأقران) ، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية لمستهدفين من النشء داخل مراكز الشباب والمدارس في المناطق المهمشة على مهارات حياتية وقيمية مختلفة داخل محافظات الجمهورية من خلال "قادة المجتمع".

حياة كريمه وزارة الشباب والرياضة النشئ والشباب محافظات الجمهورية بناء جيل محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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