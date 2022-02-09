الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة العالمية: الحديث عن مناعة القطيع تغير بعد ظهور متحورات كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن الحديث عن مناعة القطيع تغير مع ظهور متحورات كورونا والتى غيرت من صياغة الجائحة، لافتاً إلى أن ما نتعامل معه حاليا هو متحور أوميكرون والذى تسبب فى زيادة معدل العدوى حتى بين الملقحين بجرعات كورونا.

وقال إن هناك بلدان نسبة التطعيم بها 80 أو 90% ونشهد بها إصابات بفيروس كورونا، لافتاً إلى أننا نتعامل مع متحور جديد يصيب الخلايا بشكل جديد، لافتاً إلى أن اللقاحات تحد من المضاعفات الشديدة والخطيرة وحالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا، حيث أن جميع الأعراض التى ظهرت على الملقحين لم تصل إلى الوفاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن، المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن بُعد، حول وضع فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، محمد شفيق المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

الصحة العالمية مناعة القطيع متحورات كورونا صياغة الجائحة متحور أوميكرون زيادة معدل العدوى

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