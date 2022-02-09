شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 21: 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 17: 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17: 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30: 110 جنيهات.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40: 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32: 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90: 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30: 60 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20: 30 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20: 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20: 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30: 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22: 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 32: 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 24: 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى- بحيرة ناصر- مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80: 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر الكسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

- أسعار جمبري جامبو من 400: 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300: 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200: 280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90: 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85: 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).