الكشافة المصرية فى عرين الفن بقصر ثقافة الفيوم (صور)

أقام فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، برعاية دكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

واستقبل قصر ثقافة الفيوم، جمعية فتيان الكشافة المصرية والتي تعسكر بالسليين حيث قامت هناء عبد المجيد مسؤول التنمية المستدامة بالفرع بشرح الانشطة المختلفة الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم ثم التعريف بأرجاء قصر ثقافة الفيوم و تاريخ بناؤه والأنشطة المقامة به .

وبدأ اليوم بتنفيذ قسم المواهب ورش فنية من خامات البيئة ببهو القصر إلى جانب ورشة الحرف اليدوية لعمل معلقات من خامات البيئة بخامات واشكال بسيطة للمدربة شيماء أحمد، بالإضافة إلى ورشة لتعليم مبادئ وصناعة الفخار للمدربة رضوي احمد، الي جانب عمل مجسمات سريعة من المخلفات الورقية المتعددة وطريقة اعادة تدويرها بشكل مجسمات ورقية بطابع فني للمدربة ميرا امير بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم الرسم على الزجاج وعمل مناظر طبيب رعاية د.ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية حيث

استقبل قصر ثقافة الفيوم جمعية فتيان الكشافة المصرية بالفيوم وتم عمل مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نفذ قسم المواهب ورش فنية من خامات البيئة ببهو القصر الي جانب ورشة الحرف اليدوية لعمل علقات من خامات البيئة بخامات واشكال بسيطة للمدربة شيماء أحمد، بالإضافة إلى ورشة لتعليم مبادئ وصناعة الفخار للمدربة رضوي احمد، الي جانب عمل مجسمات سريعة من المخلفات الورقية المتعددة وطريقة اعادة تدويرها بشكل مجسمات ورقية بطابع فني للمدربة ميرا امير بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم الرسم على الزجاج وعمل مناظر طبيعية بسيطة للمدربة منار حسين.

وعلى جانب آخر نفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة أدبية للشاعر عبد الكريم عبد الحميد وقام بشرح مبسط لمبادئ شعر العامية وشعر الفصحى والحديث عن أهم شعراء وأدباء الفيوم وبعض الدواوين المختلفة إلى جانب شرح كتابة القصة والرواية القصيرة .

وفي سياق متصل عقدت محاضرة بعنوان "قيم مصرية" حاضرتها المدربة أسماء أبو السعود والتحدث عن القيم والأخلاق الإنسانية داخل المجتمع المصري، كما عقدت محاضرة بعنوان "السياحة البيئية بالفيوم" حاضرها دكتور عمرو هيبة و تحدث عن اهم الموارد الطبيعية داخل المحافظة وآليات الحفاظ عليها واستثمارها.

بينما عقدت مكتبة الشباب محاضرة بعنوان "إطلالة على أدب الرحلات" حاضرها المدرب محمد محمود صالح شرح فيها بعض الرحلات الادبية لبعض الكتاب والأدباء من داخل مصر وخارجها وبعض المعلومات الثقافية المختلفة كما ذكر أيضا بعض الكتب والقصص الأدبية ومحتويات الأدب العربي والفرق بين الشعر والنثر وأقسام النثر والشعر والفنون النثرية، التعرف على أدب الرحلات من خلال كتاب حول العالم في مائة يوم لأنيس منصور وهو أحد أشهر الرحالة العرب واشتهر برحلاته ما يقرب الثلاثون عاماً ، وعلي جانب آخر تم عمل لقاء فكري للمدربة هدير عكاشة مدربة التنمية المجتمعية بدأت بتقسيم المجموعة إلى فريقين لعمل فقرة أسئلة عامة .

ثم استأنفت الجولة داخل المسرح الكبير مع اللقاء الفكري و الشبابي بعنوان "المبادئ والقيم الإنسانية" مع الأديب أشرف عبد الكريم تحدث عن الاديان السماوية و القيم والمبادئ الإنسانية حيث تطرق أيضا حول اليات الكتابة الشعرية والتعرف عليها واجادة اللغة العربية من اجل كتابة شعر الفصحي ، بعد ذلك استمتع الشباب بورشة "ايقظ قدراتك واكتشف مواهبك " مع الدكتورة غادة نصر، وطريقة اكتشاف الابداع والفن الداخلي وتنمية قدراتك الابداعية من اجل التغير للافضل وتأثير الفن في التغير المجتمعي، و اختتم اليوم بعرض فني لفرقة الانشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو على ذكي حيث قدمت برنامج متنوع من الإنشاد الديني وقد شارك الفرقة شاب من مواهب الكشافة و قدم اغنية قمر سيدنا النبي .

كما كرم د. اشرف مختار رئيس جمعية فتيان الكشافة المصرية الأستاذة سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم بدرع الكشافة و اثنى على استقبال المعسكر الكشفى و مجهودات العاملين بثقافة الفيوم لاضفاء طابع مميز على اليوم .