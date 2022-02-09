الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البطريرك الماروني: شعب لبنان يتطلع لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي

أعرب البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، عن تطلع الشعب اللبناني لخمس أولويات خلال الفترة المقبلة، على رأسها إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية وإعلان الحقيقة في تفجير ميناء بيروت البحري.

جاء ذلك في حديث وجهه لقادة الدولة الحاضرين خلال عظته بقداس عيد "مار مارون" مؤسس الطائفة المارونية - التي تعد الطائفة المسيحية الأكبر بلبنان - بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة.

وشدد على ضرورة تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة منه، والاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي بخصوص لبنان، بالإضافة إلى اعتماد نظام الحياد الإيجابي أساسًا في علاقات لبنان الخارجية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أصدر قرارًا بتعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات العامة اليوم بمناسبة عيد "مار مارون".

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