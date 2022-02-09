الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد وزارة الأوقاف يسلم «سلسلة رؤية» لرئيس جامعة قناة السويس

وفد وزارة الأوقاف
وفد وزارة الأوقاف

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد رفيع المستوى من وزارة الأوقاف بالإسماعيلية يضم الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة والشيوخ الأفاضل مفتشي الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ جمال على أحمد، والشيخ أحمد فؤاد عبد الله، والشيخ محمد عبد العزيز سعد.

تأتى الزيارة لتسليم "سلسلة رؤية" هدية من وزير الأوقاف لرئيس جامعة قناة السويس وكذلك مجموعات من السلسلة لدعم المكتبات الجامعية ومراكز الانشطة الطلابية الثقافية بالجامعة.

هذا وقد قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للوفد مشيراً إلى تقديره واعتزازه بهذه السلسلة القيمة من الكتب ومثمناً دور وزارة الأوقاف ودعاتها في الحفاظ على التوازن القيمي والسلوكي في المجتمع وخاصة بين الشباب. 

ومن جانبه شكر الوفد رئيس الجامعة على حسن الإستقبال وقاموا بإهداء نسخ أخرى من السلسلة لنواب رئيس الجامعة و عمداء كليات الألسن والآداب والعلوم الإنسانية.

جدير بالذكر أنه قد تم  توزيع ما يقرب من 11 ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، ونظراً لما تتضمنه سلسلة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام،وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص وعدم الوقوف عند ظواهرها.

وفي سياق متصل وضع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية بمقره الجديد أمام مبنى "أ" لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقد أكد "مندور" أنه بالفعل تم الانتهاء من أعمال الحفر، ويتم الآن العمل فى طبقات الإحلال، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلة في الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات أن يتم استلام المبنى خرسانيًا خلال ستة أشهر من الآن.

حضر مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وممثلو الشركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد حليم استشاري الشركة الوطنية، والعميد هشام عبدالباقي قائد مشروعات الجامعة، والمهندس حسن صلاح الممثل الاستشاري للشركة الوطنية.

وبإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، وبحضور مسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة بإشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن مبنى الاختبارات الإلكترونية يضم أربعة طوابق بالإضافة إلى دور أرضى يتكون من أربعة طوابق بسعة 3900 جهاز  على مساحة ألفين و200 متر مربع يتصل بالجامعة الذكية ووزارة التعليم العالى.

يٌذكر أن الجامعة لديها ثلاثة معامل للاختبارات الإلكترونية معمل "1" بمقره بكلية الطب البشرى، ويضم المبنى خمسة معامل بالإضافة إلى معمل بسعة 100 جهاز وآخر بسعة 230 جهازًا بإجمالي 430 جهازًا مع نظام كاميرات من 22 كاميرا عالية الجودة ونظام full stack  للسويتشات وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، وشاشات لمراقبة المركز بالكامل ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري، فيضم قاعة بسعة 200 جهاز، وقاعة بسعة 70 جهازًا، قاعة بسعة 50 جهازًا بإجمالي 510 أجهزة (الأسبقية الأولى)، مع تصميم شبكة سلكية ولا سلكية للمركز، ونظام كاميرات مكون من 30 كاميرا عالية الجودة يتم تركيبها،  وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، وشاشات لمراقبة المركز بالكامل والسيرفر، بالإضافة إلى معامل للاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة بسعة 195 جهازًا.

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