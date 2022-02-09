عودة 65 مكمورة فحم خشب للعمل بعد تلفها محاصيل الأرز والقطن

عإلاأصحاب مكامير الفحم في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية للعمل مره أخرى بعد أن تسبب في تلف محصولي الأرز والقطن لمزارعين بالدقهلية وكفر الشيخ" والتأثير على الصحة العامة للمواطنين.

وتقدم نائب الدقهلية أشرف الشبراوي أبو العلا بطلب إحاطة حمل رقم 2374 لسنة 2022 موجه لأربع وزارات "التنمية المحلية وشئون البيئة ووزارة الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي" وأيضًا موجه لمجلس الوزراء.



وجاء بطلب الإحاطة أنة طبقًا لتقارير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن أهالي قرية "33 بصار والعزب" المجاورة بمركز بلقاس دقهلية قاموا بعمل مفاحم خشبية على جسر عبود المائي والأراضى الزاعية المحيطة ما أدى إلى تلف بزراعات القطن والأرز، موضحة أن نسبة الضرر والتلف في الزراعات للأرز بنسبة 50% تقريبًا والقطن 70% تقريبًا، بمحافظة كفر الشيخ مطالبين باتخاذ اللازم تجاه الوضع القائم.



وأضاف طلب الإحاطة أن المكامير أثرت على الصحة العامة للمواطنيين وأن محافظة الدقهلية تتقاعس حيث تقوم بتنفيذ الإزالات بشكل صوري إرضاء للفلاحين ومن ثم تعود بشكل أكبر مرارا وتكرارا ولا تحل المشكلة بشكل جذري مطالب بإزالتها بشكل كامل.

وكانت جهاز شئون البيئة لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة بالمنصورة وجه لإزالة مكامير الفحم قرية الحفير مركز بلقاس محافظة الدقهلية المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقرار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار رقم 396 لسنة 2021 بالتعاون مع كل من شرطة المسطحات المائية والبيئة بالمنصورة ومركز شرطة الستاموني ومجلس مدينة بلقاس والوحدة المحلية بالحفير حيث أسفرت الحملة علي إزالة عدد 65 مكمورة بقرية الحفير إلا أنها سرعان ما عادت مرة اخرى بشكل أقوى وأكبر.

حيث قدم مزارعوا قرى "الدمايرة و400 وقوتة وعبود" بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن عدد من قرى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عددا من الشكاوى والاستغاثات بسبب الأضرار الناجمة عن مكامير الفحم في مدينة بلقاس"الجبال السوداء" الموجودة على جسر عبود التابع لمديرية الزراعة في بلقاس، تتصاعد الأدخنة التي تملأ الأرجاء وتقتل كل من يقترب من محيطها بـ"البطئ"، من مواشى واى كائن حى سواء بتلف المحاصيل والأراضي الزراعية، أو نشر الأمراض بين المواطنين حيث يقوم 24 شخصاً بتأجير أراضيهم إلى أصحاب مكامير فحم بطول 5 كيلو مترات وتم انشاء 65 مكمورة وكل مكمورة تحتوى عدة مكاميرمطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتحقيق في الشكوى وتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة لمعاينة الأضرار.

وقال النائب أشرف أبو العلا، إن وزارة البيئة حددت عدد من الاشتراطات الواجبة لترخيص المكامير والسماح لها بمزاولة نشاطها، تبدأ بتشكيل لجنة بقرار من المحافظ المختص، مشددة على ضرورة الحصول على ترخيص من جهاز شؤون البيئة والالتزام بالمعايير الصادرة عن الجهاز والحصول على موافقة وزارة الزراعة.

وأكد القرار ضرورة ألا ينتج عن إقامة المشروع أي ضرر للتربة أو المياه الجوفية أو المجاري أو المسطحات المائية وعدم تسرب السوائل من المكمورة إلى المجاري المائية أو المياه الجوفية، وأن تكون المكمورة التي تم الموافقة عليها مقامة على أرض ليست ذات صلة بالمجاري المائية وان العاملون بمكامير الفحم خالفوا كل القوانين ولا يجوز تقنين أوضاعهم لأنها بنيت على باطل ومخالفة لكل القوانينن والأعراف.

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