الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم يقفز من الطابق الخامس محاولا الهرب من محكمة سوهاج

محاكم
محاكم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، منذ قليل، متهم يبلغ من العمر 36 سنة مصابا باشتباه بكسر في العمود الفقرى، وذلك على إثر محاولته الهرب من مجمع محاكم سوهاج بالقفز من الطابق الخامس وسقوطه على الطابق الأول، أثناء التحقيق معه في محضر ابتزاز لزوج مطلقته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط أحد المتهمين من الطابق الخامس بمجمع محاكم سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج، أثناء محاولته الهرب عقب الخروج من الشباك والصعود على وحدات التكيف الخارجية للمجمع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية بوصول "خ . ع . م" 36 سنة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصابا باشتباه بكسر في العمود الفقرى، وذلك عقب قيامه بالقفز من الطابق الخامس من مجمع محاكم سوهاج قبل بدء التحقيق معه.

مستشفى سوهاج الجامعى زوج مطلقته العمود الفقري الهرب مجمع محاكم سوهاج

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