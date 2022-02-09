وزارة الشباب والرياضة تطلق مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى الوادى الجديد

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للنشاط الطلابى ) بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والذي يأتي تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة " وتستضيفه جامعة الوادي الجديد خلال الفترة من يوم ١٠ حتي يوم ١٤ من الشهر الجاري .

يشارك فى المهرجان ٣٨٠ طالبا وطالبة يمثلون عدد ١١ جامعة ( جامعة بنى سويف، جامعة أسيوط ، جامعة الأزهر بأسيوط ، جامعة سوهاج ، جامعة جنوب الوادي ، جامعة اسوان ، جامعة النهضة ، جامعة سفنكس ، جامعة دراية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الوادي الجديد ) بالاضافة الي هيئة الاشراف والمتطوعين .

ويقام المهرجان فى ألعاب خماسي كرة القدم ، الكرة الطائرة ، العاب الكترونية ، العاب القوي " جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة "، تنس الطاولة وتنفذ المسابقات علي ملاعب المدينة الجامعية ويتم من خلال تلك المسابقات تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الاولي (بنين - بنات) وتوزع عليهم جوائز ميداليات وكؤوس .

يذكر ان تنفيذ اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطلاب الجامعات وبصفة خاصة جامعات جنوب مصر.

الي جانب اهتمام الوزارة بإقامة الأنشطة والبرامج والمشروعات بالمناطق السياحية للتعريف بمعالم مصر التراثية والتاريخية والعمرانية وتعزيز روح الانتماء والولاء لها تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.