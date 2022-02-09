لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض إعطاء فلسطيني الجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 98 لسنة 2022 بشأن الجنسية المصرية والخاص برفض إعطاء فلسطيني الجنسية المصرية.



وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .



فقد تقرر رفض طلب السيد محمد سلامة عبد العزيز النخالة (الفلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في ۱۹۷۳/۱۰/14 اکتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته السيدة بهجات إسماعيل حسن - طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 29 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.