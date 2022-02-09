الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود ينشر أول صورة من كواليس مسلسل «سوتس بالعربي» مع آسر ياسين

أحمد داود
أحمد داود

نشر الفنان أحمد داود أول صورة من كواليس مسلسل سوتس بالعربي، والذي من المقرر أن ينافس به في دراما رمضان 2022، وكشفت الصورة عن لقطة من كاميرا مدير التصوير وهي تجمعه بالفنان آسر ياسين، والذي تجمعهما علاقة عمل في إطار أحداث المسلسل.

ويقوم داود في مسلسل سوتس بالعربي بشخصية آدم منصور، وهي شخصية مايك روس في النسخة الأجنبية من المسلسل، ويخوض المسلسل في عالم المحاماة والقضايا، حيث محامي شهير، يتفاجأ بقدرات شاب لم يدرس القانون، ولكنه قادر على حل أصعب القضايا.

وكانت "إن بي سي یونیفرسال فورماتس"، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن تفاصيل الشراكة الهامة للغاية مع شركة الإنتاج الإعلامي "تي فیجن" "TVision"، و"OSN"، شبكة المحتوى الترفیھي الرائدة على مستوى المنطقة والمتحدة للخدمات الإعلامیة، الشركة الأكبر في الإعلام المصري، بھدف إنتاج النسخة العربیة من المسلسل التلفزیوني الدرامي الشھیر "Suits".


وتقف شركة "تي فیجن TVision" للمنتج طارق الجنايني على إنتاج النسخة العربیة من "Suits" تحت مظلة إنتاجات OSN الأصلیة، حيث أنها من المقرر عرضھا على قنواتھا الفضائیة ومنصتھا الرقمیة OSN Streaming في رمضان 2022. وتعتبر أول مرة تحصل فیھا "المتحدة للخدمات الإعلامیة UMS" على حقوق بث نسخة مصریة من واحدة من أفضل المسلسلات الأمریكیة والذي ستعرضھ للجمھور المصري على قنواتھا التلفزیونیة وتطبیق.

 

المسلسل الجديد من بطولة نخبة من النجوم منهم آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى ومريم نعوم ومحمد شاهين ومن تأليف محمد حفظي ومن إنتاج تي فيجن ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ويحاول طاقم العمل تقديم نسخة مختلفة عن النسخة العالمية وبنكهة مصرية خالصة.

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