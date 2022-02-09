الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي يسرق متعلقات المواطنين بعين شمس

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج وسرقة السيارات بأسلوب لمفتاح المصطنع.
تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقيامه بركن سيارته أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة المبلغ المالى من داخلها. 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، كما أقروا بارتكابهم 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم.

كسر الزجاج تشكيل عصابي حبس قاضي المعارضات محكمة جنح عين شمس

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