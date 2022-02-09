الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ظل تقلبات الطقس.. طرق فعالة للحماية من نزلات البرد

طقس سي
طقس سي

تشهد البلاد  حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية  من الطقس خلال 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد عودة للأجواء الباردة،  وتقلبات في الأجواء ما بين الرياح والأمطار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “webmd ” كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في ظل تقلبات الجو.

اغسل يديك

في حالة عدم غسل اليدين بشكل مستمر يمكنك التقاط الجراثيم عندما تلمس هذا الشيء، حتى بعد ساعات، لذا اغسل يديك كثيرًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى المغسلة، فأفركها بمطهر يدين يحتوي على الكحول.

لا تغطي العطس والسعال بيديك

قم بدورك لإبعاد الجراثيم عن عائلتك وأصدقائك، و تتشبث الفيروسات بيديك العاريتين، لذا لا تستخدمها لإخماد السعال والعطس، وقوم  باستخدم منديلًا ، ثم تخلص منه بعيدًا إذا لم يكن معك واحدًا، اسعل أو اعطس في داخل مرفقك .

 لا تلمس وجهك

تدخل فيروسات البرد والإنفلونزا جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك، علم أطفالك ألا يلمسوا وجوههم - واتبع نصيحتك الخاصة.

مارس التمارين الهوائية بانتظام

التمارين الهوائية هي أي نشاط يدفع قلبك إلى الضخ، و يساعد على زيادة خلايا الجسم الطبيعية التي تقتل الفيروسات.

تناول الأطعمة التي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية

تخلص من حبوب الفيتامين وتناول الخضار والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والأصفر، لمحاربة الجراثيم.

لا تدخن

المدخنون الشرهون يصابون بنزلات البرد الشديدة والمتكررة ، حتى التواجد حول الدخان يضر بجهاز المناعة، وهو دفاع جسمك ضد الجراثيم.

 استرخ قدر المستطاع 

نظام الدفاع عن الجراثيم الخاص بك سيتم تفعيله في حالة الاسترخاء، حيث أن هناك دليل على أن جهاز المناعة لديك ينتعش عند التخلص من التوتر، فالجسم عندما يصل لمرحلة الاسترخاء يستطيع بالطبع أن يدافع عن ما يهاجمه.

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