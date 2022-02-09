الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاصر تتهم شاب بالتعدي عليها في أكتوبر: «تعرفت عليه منذ عامين»

التعدي علي فتاة
التعدي علي فتاة

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال مؤسفة لفتاة قاصر تتهم خلالها شاب بالتعدي عليها جسديًا واحتجازها، دون أن تقدم تفسير واضح حول دور أسرتها في حمايتها من الانتهاك لحداثة سنها.

وقالت إنه تعدى عليها من 5 إلى 6 مرات بغير رضاها وبالإكراه وبدون إحداث ثمة إصابات وأنها لم تقم بمقاومته خوفاً منه.

وأوضحت أنها منذ عامين سابقين تعرفت على شخص يدعي "أسامة" وقامت بمعاشرته معاشرة الأزواج برضاها وبرغبتها في ذلك، وأن "أسامة" هو من سلبها عذريتها إلا أنه مؤخرًا قام باحتجازها عنوة برغم إرادتها وتعدى عليها.

كانت اتهمت فتاة قاصر بالغة من العمر 15 عامًا، عاطلًا في العقد الرابع من عمره، باحتجازها لمدة 18 يومًا كاملة والتعدي عليها جنسياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج بالإكراه دون مقاومة منها خوفاً منه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت تلقى قسم شرطة  أكتوبر  بلاغ  من "أروي أ. ا. ذ. ش" 15 سنة، تتهم فيه أحد الأشخاص يدعي "أحمد. ف" 39 سنة، بالتعدي عليها جنسياً واغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء احتجازه لها من الفترة 7 ديسمبر الماضي وحتى 25 من ذات الشهر.

بالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها الطفلة “أروى”  البالغة من العمر 15 عام، وذلك لبيان ما إذا كانت بكر أم ثيب وفي الحالة الثانية تحديد تاريخ الثيابـة إن أمكن، وبيان عما إذا كان لحق بها ثمة إصابات من عدمه وفي الحالة الأولى أي لحق به إصابات يتم تحديد سببها وكيفية حدوثها.

 

 

النيابة العامة في الجيزة التعدي عليها جنسي ا شاب فتاة قاصر أقوال

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