السيطرة على حريق عقار سكني بعين شمس دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بجوار مركز شباب أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بجوار مركز شباب أحمد عصمت بمنطقة الزهراء بعين شمس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.