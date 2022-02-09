«صيدلة حلوان» تحصد أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن حصولها على أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021، والذي ينظمه سنويا بنك المعرفة المصري بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) بمشاركة عدد من خبراء التعليم الصيدلي الدوليين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي بأن المشاركة المميزة لكلية الصيدلة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة من خلال برامج مختلفة تواكب تطورات العصر وتساهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.

وفى هذا السياق تم تكريم الفريق المشارك من قبل الكلية خلال مراسم التكريم التي عقدت عبر منصة زووم والتي نظمها بنك المعرفة المصري و knowledge E، وذلك بحضور جان انجل المدير التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE).

كما أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية في كلمته الافتتاحية إلي أهمية الاهتمام بالجدارات التي تقدمها برامج التعليم الصيدلي والتي تعد المؤهلات الرئيسية للخريج في سوق العمل، وضرورة التحول للتعليم القائم علي الخبرة والذي يمنح الطلاب مهارات التعامل مع كل تخصصات فرق الرعاية الصحية بكفاءة.

وأضاف أن تكريم فريق الكلية يأتي كشهادة تميز لفريق الكلية المشارك في البرنامج ودليل علي تميز الخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن فريق الكلية المشارك تكون من الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم والدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتور محمد سعيد ماضي المدرس بقسم العقاقير والدكتورة رغدة عبد المنعم المدرس بقسم الصيدلانيات والدكتورة ولاء بدوي المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية والدكتور محمود إبراهيم المدرس بقسم ممارسة الصيدلة وبقيادة الدكتور سامح سرور عميد الكلية.