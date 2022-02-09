بعد عودة شيرين وحسام حبيب.. 4 شروط يجب وضعها قبل الرجوع لشريكك السابق

أعلن المنتج الفني يوسف دندش، عودة النجمة شيرين إلى زوجها السابق المطرب والملحن حسام حبيب، مستدلًا على ذلك بأنه عندما أجرى اتصالًا تليفونيًا بالنجمة، بادره حسام بالرد، مما يعلل عودة الثاني، متمنيًا لهما حياة سعيدة وهادئة.

"محتاج معجزة من الله".. كانت هذه الكلمات هي إجابة شيرين عبدالوهاب على جميع من سألوها حول الأسباب التي يمكن أن تدفعها للعودة مرة أخرى، انطلاقًا من شيرين عبد الوهاب إلى جميع السيدات المنفصلات، ما هي العوامل التي يمكن على أساسها الموافقة مرة أخرى، والعودة إلى الحبيب السابق.

نرصد العوامل التي تدفع إلى العودة في علاقة سابقة مرة أخرى، وذلك بحسب ما ورد في موقع " womenshealthmag".

لماذا تريد العودة:

هذا السؤال يجب أن يوجهه كل من الشريكين إلى الآخر، حول الأسباب التي دفعتهم إلى الرغبة في العودة إلى العلاقة مرة أخرى، والتي بها عدد من المشاكل، وإلا ما كان حدث الانفصال بينهم، يجب أن يتسائل الطرفان حول الأسباب التي دفعتهم إلى الطلاق في التجربة الأولى وهل لاتزال قائمة أم لا، كأن يكون سبب الطلاق مثلًا، صغر سن الزوجين، والآن أصبحا أكبر سنًا وأكثر نضجًا.

إنها فصل في علاقة قديمة:

لا تصدق أبدًا مقولة نغلق الصفحة ونبدأ من جديد، عندها ترتكب الحمقات نفسها، ولن يتغير شيء، يجب أن تبدأ وأنت متأكد أن هذا فصل من علاقة فديمة، نبني على ما مضى ولا نحميه، نتعلم منه ولا نتركه، هذا إن أرتم العودة إلى الأبد وألا يفترق أي منكم عن الأخر مرة أخرى.

هذا ما أريده:

يجب أن يخبر كل منكم الآخر بالأمور التي كانت تمثل له حساسية من الآخر، والأمر التي يريدها في الحياة الجديدة، يجب أن يأخذ كل منكم على الأخر وعودًا حقيقية بعدم العودة إلى مثل هذه الأمور مرة أخرى.

كن مستعدًا للتسامح:

إن كانت العوددة لوجود أطفال، أو هناك ضغط للعودة بأي صورة من الصور، حاول أن تسامح الشخص الآخر عن الأخطاء التي ارتكبها في حقك، من أجل العيش في سلام، والبدء من جديد، فإن هذا هو الأفضل لك طالما كان قرارك بالعودة.