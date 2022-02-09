الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 403 آلاف و107 ريالات سعودية، أي ما يعادل مليون و802 ألفاً و148 جنيها تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين الثلاث، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "خالد. م.س.ح" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقاته بإيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، حيث بلغت مستحقات المتوفى 18 ألفًا و107 ريالات سعودية.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل " السيد.ع.ا.ف" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، حيث بلغت مستحقاته مبلغ  12 آلاف ريال سعودي.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلي أن المكتب نجح أيضا في تحصيل مستحقات المواطن"عبد المطلب أ. ح. ع" والذى وافته المنية بالسعودية، وتم إيداع مبلغ 400 آلاف ريال تعويض عن وفاته فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعي في مصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.

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