بالأرقام.. إيرادات أفلام «الجريمة» و«من أجل زيكو» و«حامل اللقب»

واصلت السينما المصرية تحقيق إيرادات جيدة في موسم منتصف العام الدراسي من خلال مجموعة من الأعمال نرصد إيراداتها في شباك التذاكر المصري، ومنها أفلام «الجريمة» و«من أجل زيكو» و«حامل اللقب».

إيرادات الجريمة

حقق فيلم الجريمة بطولة النجم أحمد عز إيرادات جيدة ليعود مرة أخرى لصدارة شباك التذاكر أسبوعيا، من خلال إيرادات قدرت هذا الأسبوع بـ 2 مليون جنيه و725 ألفا لتصل كل إيراداته إلى 24 مليون جنيه و700 ألفا، وهي إيرادات مميزة.

ويقدم النجم أحمد عز فيلم "الجريمة" بمشاركة مجموعة من النجوم على رأسهم النجمة منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، رياض الخولي، نبيل عيسى، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

إيرادات من أجل زيكو

وتراجع فيلم “من أجل زيكو” مرة أخرى في الإيرادات الأسبوعية هذا الأسبوع، حيث حقق الفنان كريم محمود عبد العزيز بفيلمه الجديد هذا الأسبوع 2 مليون جنيه و500 ألف؛ لتصل كل إيراداته خلال الأسابيع الخمسة التي عرض خلالهم إلى 21 مليون جنيه و500 ألف وهي إيرادات مميزة للغاية.

فيلم “من أجل زيكو” يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار كريم محمود عبد العزيز، منهم النجمة منة شلبي والفنان الكبير محمد محمود ومحمود حافظ والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

إيرادات حامل اللقب

وفي أسبوعه الأول حقق فيلم “حامل اللقب” بطولة هشام ماجد 2 مليون جنيه و700 ألف، وهي إيرادات مميزة خلال الأسبوع الأول للعمل الجديد الذي يقدمه بالطابع الكوميدي.

فيلم حامل اللقب من بطولة كلا من هشام ماجد بجانب دينا الشربيني دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.