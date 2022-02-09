جامعة حلوان: توريد ماكينات حياكة للعمل بمشغل في كفر العلو

أعلنت جامعة حلوان، أنه تم توريد ماكينات عالية الجودة والتقنية الحديثة بمنطقة كفر العلو بحلوان في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وشركة اسمنت حلوان (إحدى شركات مجموعة السويس للاسمنت) ونادي كفر العلو الرياضي والاجتماعي، وذلك بحضور كل من قيادات الجامعة والشركة ومجلس إدارة نادي كفر العلو الرياضي والاجتماعي ومواطنى المنطقة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتأكيد على الاستثمار في الموارد البشرية ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان.

ماكينات حياكة

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أهمية تعظيم قيمة التدريب والتشغيل لدرء البطالة والحفاظ على قيمة العمل ولاسيما في ظل المتغيرات الأخيرة لجائحة كورونا.

وتعد منطقة كفر العلو من المناطق المستهدفة لتحقيق الاستدامة في الجوانب التي تم قياس احتياجات المواطنين فيها.

وأشارت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن المشغل هو الأول من نوعه في المنطقة المحيطة بالجامعة وتنفيذه جاء بناءً على دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.

ماكينات حياكة

من جانب آخر، سيتم الافتتاح في القريب العاجل بحضور قيادات كل من الجامعة والشركة والأساتذة ولفيف من المهتمين بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشغيل الفتيات، وسيتم توضيح جوانب المشروع ومراحل العمل فيه والذي تم بتعاون كل الأطراف من أجل تحسين نوعية الحياة بمنطقة كفر العلو.

ويعتبر مشاركة الجامعة مع الجهات المختلفة من غايات الخطة الاستراتيجية للجامعة وأيضًا العمل مع المجتمعات المحيطة بالجامعة.

وحضر توريد الماكينات اللجنة الفنية من الدكتور محمد البدرى بكلية الفنون التطبيقية والدكتور مدحت أبو هشيمة من اقتصاد منزلي، وقد تابع عمداء ووكلاء الكليات مشروع المشغل وهم كلا من؛ الدكتور ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور داليا فكري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي وأ.د أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية.