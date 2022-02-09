تقديم 10 آلاف جلسة علاج إشعاعي بمستشفى النصر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أنها تمكنت من خلال وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل، خلال عام واحد من علاج أكثر من 600 مريض بنجاح تام وتقديم أكثر من 10000 جلسة علاج إشعاعي بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، تضم جهاز Elekta Model Synergy Platform، وتقنية 3rd العلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد، وتقنية IMRT العلاج الإشعاعي متعدد الشدة.

وتقدم وحدة العلاج الإشعاعي جميع خدمات وحدة العلاج الإشعاعي بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور جابر صالح ، وفريق متكامل من كوادر الأطباء والفيزيائين والفنيين في تخصص علاج الأورام بالإشعاع.

وتنفيذً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وحرصًا منه على أهمية صحة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للاطمئنان عليهم، تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا حملة صحتك قوتك لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الدوري عن الأمراض المختلفة.

وتوفر الهيئة العامة للرعاية الصحية الفحص الطبي الشامل المجاني، من خلال حملة صحتك قوتك المتواجدة بوحدات ومراكز طب الأسرة في أنحاء محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.