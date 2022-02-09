الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة تمبل الأمريكية

اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة تمبل

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة تمبل الأمريكية، والتي مثلها الدكتور جريجوري مانديل الرئيس الأكاديمي لجامعة تمبل الأمريكية بولاية فيلادلفيا، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.

وتنص الاتفاقية على إنشاء برامج ومنح شهادات ودرجات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين خاصة في برامج الصيدلة والصحة العامة والأسنان، بالإضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، فضلاً عن إجراء أبحاث مشتركة وأنشطة طلابية وثقافية بين الجانبين، وتنظيم المؤتمرات العلمية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب المصري د.علي مسعود المستشار الثقافي ومدير مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية المصري بواشنطن، ود.شاهندة عزت الملحق الثقافي بواشنطن، ومن الجانب الأمريكي د.هاى لونج ديو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ولفيف من أساتذة جامعة تمبل الأمريكية.

يذكر أن الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الدولية، تدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات؛ لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية باستمرار، مما يؤثر بالإيجاب في سمعة الجامعات المصرية، وتصنيفها دوليًا، وإقبال الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية (AIU) تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمي تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية؛ للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة العلمين الدولية قد قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها: اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"، واتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التي تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسي مشترك في مجال الإعلان والاتصال، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات.

الجامعات مجتمع التعليم العالي المنافسة العالي مصري الثقافية اتفاقيات طرح منة برنامج لوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

قرار جمهورى.. المستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس